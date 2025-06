Vortrag in Plauen: Franz Kafkas rätselhafte Welten

Die Vogtlandbibliothek in Plauen wird Schauplatz einer Kafka-Erkundung. Warum üben die Werke des Autors bis heute solch eine Faszination aus?

Franz Kafka - einer der meistinterpretierten Autoren des 20. Jahrhundert - steht im Mittelpunkt der nächsten Veranstaltung des Literaturvereins Goethekreis in Plauen. Am Montag, 16. Juni, spricht Bertold Heizmann, Vorsitzender der Goethegesellschaft Essen, in der Vogtlandbibliothek an der Neundorfer Straße über die Faszination, die Kafkas Werke...