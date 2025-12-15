Vorwürfe nach Stadtrats-Entscheidung zu Windkraft: Lässt sich die Stadt Plauen Millionen Euro entgehen?

Plauen
Mehrheitlich haben die Räte die Nutzung von städtischen Waldflächen für die Stromerzeugung durch Windkraftanlagen abgelehnt. Damit verschärfe man die finanzielle Lage der Kommune, sagen Kritiker.
Die Finanzlage der Stadt Plauen ist prekär. Seit Jahren stemmt sich die Kommune gegen sinkende Einnahmen und steigende Ausgaben. „Die Liquidität schmilzt erheblich“, hatte Kämmerin Peggy Hein im Oktober berichtet.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.