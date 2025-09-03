Wärmeplanung kostet Neuensalz 100.000 Euro: Das ist das Ergebnis

Auf dem Weg zur geforderten Klimaneutralität sind Städte und Gemeinden verpflichtet, kommunale Wärmeplanungen zu erstellen. Was im Fall der Gemeinde Neuensalz dabei herauskam.

Neuensalz hat jetzt für 100.000 Euro eine Wärmeplanung im Schubkasten liegen, die sich mit der Klimaneutralität der Gemeinde bis 2045 beschäftigt. Die Gemeinderäte haben das Papier in ihrer jüngsten Sitzung „zur Kenntnis genommen".