MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Warnung vor markanter Wetterlage: So ist der Rettungsdienst für Vogtland und Westsachsen vorbereitet

Jens Leistner ist Geschäftsführer des Rettungszweckverbandes Südwestsachsen.
Jens Leistner ist Geschäftsführer des Rettungszweckverbandes Südwestsachsen. Bild: Ellen Liebner
Jens Leistner ist Geschäftsführer des Rettungszweckverbandes Südwestsachsen.
Jens Leistner ist Geschäftsführer des Rettungszweckverbandes Südwestsachsen. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Warnung vor markanter Wetterlage: So ist der Rettungsdienst für Vogtland und Westsachsen vorbereitet
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Rettungszweckverband Südwestsachsen nimmt die Warnungen des Deutschen Wetterdienstes ernst. Wie er reagiert und wozu er rät.

Der Rettungsdienst in den Landkreisen Vogtland und Westsachsen bereitet sich auf die vom Deutschen Wetterdienst (DWD) für Freitag vorhergesagte markante Wetterlage mit Schneefall, Schneeverwehungen und Glatteis vor. Wie Jens Leistner, Geschäftsführer des Rettungszweckverbandes Südwestsachsen, am Donnerstag mitteilte, werden sowohl am Freitag...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:30 Uhr
1 min.
Burgstädter Schulen reagieren auf Unwetterwarnung
Das Burgstädter Gymnasium schickt seine Schüler wegen Glatteisgefahr ins Homeoffice.
Schnee, Regen und Eis sollen laut Wetterprognosen für schwierige Straßenverhältnisse sorgen. Das hat auch Folgen für Schüler und Unterricht.
Uwe Rechtenbach
16:26 Uhr
4 min.
Bauernproteste an Autobahnen gegen EU-Handelsabkommen
Landwirte befürchten unverhältnismäßige Konkurrenz durch günstige Importe aus Südamerika.
Traktoren rollen an Autobahn-Auffahrten, Paris erlebt erneut Bauern-Blockaden: Warum der Streit um das Mercosur-Abkommen nicht abebbt.
01.12.2025
4 min.
Vogtlandkreis und Zwickau: Auch der schnellste Rettungsdienst Sachsens ist noch zu langsam
Rettungskräfte hatten auch beim Brand kürzlich in einem Plauener Seniorenheim alle Hände voll zu tun.
Nirgendwo im Freistaat Sachsen wird die gesetzliche 12-Minuten-Frist für Rettungseinsätze knapper verfehlt als in Südwestsachsen. Wie Rettungszweckverband und Rettungsdienste dieser Vorgabe künftig noch näher kommen sollen.
Ulrich Riedel
07.01.2026
4 min.
Starker Strom: AC/DC-Gitarrist Angus Young ist nun im Erzgebirge zu haben
Eigentlich ist Roy Fankhänel Gitarrenbauer. Doch mit großer Leidenschaft entwirft er auch Holzkunstfiguren. In Seiffen gehen seine Entwürfe bereits in Serie.
Die Genossenschaft Seiffener Volkskunst widmet dem Gitarristen der legendären Hardrocker AC/DC eine eigene Figur. Damit wird eine neue Serie fortgesetzt. Doch wer ist der kreative Kopf dahinter?
Joseph Wenzel
07.01.2026
3 min.
„Wir haben es geschafft!“ – Friseurin aus dem Erzgebirge wehrt sich erfolgreich gegen Rückforderung von Coronahilfen
Friseurin Mandy Herrmann aus Bad Schlema sollte Coronahilfen zurückzahlen. Dagegen hat sie sich nun erfolgreich gewehrt.
Seit April hat Mandy Herrmann zusammen mit anderen darum gekämpft, dass sie eine staatliche Unterstützung aus der Pandemiezeit nicht zurückzahlen müssen. Mit Erfolg. Doch dafür war Durchhaltevermögen gefragt.
Irmela Hennig
10:03 Uhr
2 min.
Gelb bis Violett: Winterwetter-Warnstufen und was wann gilt
Der Deutsche Wetterdienst warnt im Winter mit einem vierstufigen Farbsystem: Von Gelb bis Violett steigt die Gefahr durch Schnee und Glätte.
Der Winter zieht an, mancherorts gibt es Einschränkungen. Wann werden Schnee, Eis & Co. zur Gefahr? Der Deutsche Wetterdienst erklärt, was hinter den vier Warnfarben steckt und wie Sie sich schützen.
Mehr Artikel