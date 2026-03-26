Warum Achtklässler aus Plauen im Unterricht am Boden liegen

Die Friedrich-Rückert-Oberschule in Plauen hat einen Weg gefunden, Schülern der achten Klasse Lehrstoff unterhaltsam zu vermitteln. Worum es ging und worin das Ganze gipfelt.

Was haben Expressionismus und Industrialisierung gemeinsam? Man kann das trocken referieren - oder anschaulich fächerübergreifend vermitteln. Zu Letzterem griff die Friedrich-Rückert-Oberschule dank Initiative des Vogtlandmuseums. Eine Woche beschäftigten sich Achtklässler mit der Zeit und ihrer Kunst. Tanzpädagogin Christine Schramm... Was haben Expressionismus und Industrialisierung gemeinsam? Man kann das trocken referieren - oder anschaulich fächerübergreifend vermitteln. Zu Letzterem griff die Friedrich-Rückert-Oberschule dank Initiative des Vogtlandmuseums. Eine Woche beschäftigten sich Achtklässler mit der Zeit und ihrer Kunst. Tanzpädagogin Christine Schramm...