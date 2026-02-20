MENÜ
Die Volksbank-Filialen haben einen Tag geschlossen.
Die Volksbank-Filialen haben einen Tag geschlossen. Bild: Markus Scholz/dpa
Die Volksbank-Filialen haben einen Tag geschlossen.
Die Volksbank-Filialen haben einen Tag geschlossen. Bild: Markus Scholz/dpa
Plauen
Warum am Montag alle Volksbank-Filialen im Vogtland geschlossen sind
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kunden werden vor verschlossenen Türen der 13 Zweigstellen des Geldhauses stehen. Wie es nach dem Tag weitergeht.

Am Montag sind die Filialen der Volksbank Vogtland-Saale Orla ganztags geschlossen. Das teilte das Kreditinstitut am Donnerstag zunächst auf seinen Social-Media-Kanälen mit. Doch was ist der Grund dafür? Wie Sprecherin Denise Schuh auf Nachfrage der „Freien Presse“ sagt, finde eine interne Weiterbildungsmaßnahme statt. Auch im Vorjahr sei...
