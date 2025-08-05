Warum das Landratsamt des Vogtlandkreises Käufer für ein Gewerbegebiet mitten in Plauen sucht

Plauen
Freie Gewerbeflächen in „innerstädtischer Lage von Plauen bieten laut Kreisverwaltung „Raum für Innovation, Wachstum und nachhaltiges Wirtschaften“. Das Amt hat bereits viel Geld in den Standort gesteckt.
„Top-Lage, hervorragende innerstädtische und Landkreis-Anbindungen“ - so präsentiert sich laut Landratsamt des Vogtlandkreises ein Gewerbegebiet mitten in Plauen. Die Kreisverwaltung ist für die Fläche jetzt aktiv auf der Suche nach Interessenten.
