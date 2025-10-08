Warum der Servicepunkt der Plauener Straßenbahn die Öffnungszeiten reduziert hat

Plauen
Seit Mittwoch müssen sich Fahrgäste auf Einschränkungen einstellen.
Der Servicepunkt der Plauener Straßenbahn (PSB) am Tunnel in Plauen hat vorübergehend verkürzt geöffnet. Darauf hat am Mittwoch das Verkehrsunternehmen aufmerksam gemacht. Grund: Die Zahl der Mitarbeiter sei derzeit krankheitsbedingt dezimiert. Deshalb ist der PSB-Service seit Mittwoch, 8. Oktober, täglich nur in der Zeit von 7.30 bis 15 Uhr...
