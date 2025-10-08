Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Warum der Servicepunkt der Plauener Straßenbahn die Öffnungszeiten reduziert hat

Der Servicepunkt der Plauener Straßenbahn hat vorübergehend verkürzt geöffnet.
Der Servicepunkt der Plauener Straßenbahn hat vorübergehend verkürzt geöffnet. Bild: Ellen Liebner
Warum der Servicepunkt der Plauener Straßenbahn die Öffnungszeiten reduziert hat
Von Bernd Jubelt
Seit Mittwoch müssen sich Fahrgäste auf Einschränkungen einstellen.

Der Servicepunkt der Plauener Straßenbahn (PSB) am Tunnel in Plauen hat vorübergehend verkürzt geöffnet. Darauf hat am Mittwoch das Verkehrsunternehmen aufmerksam gemacht. Grund: Die Zahl der Mitarbeiter sei derzeit krankheitsbedingt dezimiert. Deshalb ist der PSB-Service seit Mittwoch, 8. Oktober, täglich nur in der Zeit von 7.30 bis 15 Uhr...
