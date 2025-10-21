Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Warum die Stadt Plauen Tempokontrollen in der Fußgängerzone durchführt

Straßenbahn zu schnell? Eine Tempomessanlage an der Plauener Bahnhofstraße sorgt bei manchem Passanten für Irritationen.
Straßenbahn zu schnell? Eine Tempomessanlage an der Plauener Bahnhofstraße sorgt bei manchem Passanten für Irritationen. Bild: Ellen Liebner
Straßenbahn zu schnell? Eine Tempomessanlage an der Plauener Bahnhofstraße sorgt bei manchem Passanten für Irritationen.
Straßenbahn zu schnell? Eine Tempomessanlage an der Plauener Bahnhofstraße sorgt bei manchem Passanten für Irritationen. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Warum die Stadt Plauen Tempokontrollen in der Fußgängerzone durchführt
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stadtverwaltung hat an der Bahnhofstraße eine Geschwindigkeitsmessanlage installiert. Wegen der Vorrichtung ist es offenbar schon zu mehreren unschönen Szenen gekommen.

Seit Tagen werden an der Bahnhofstraße in der Plauener Innenstadt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die Stadtverwaltung hat dazu an einem Mast nahe dem Einkaufszentrum Kolonnaden ein Display installiert, das bei der Durchfahrt von Fahrzeugen aller Art die ermittelte Geschwindigkeit sowie einen lachenden oder traurigen Smiley - je nachdem,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
12:30 Uhr
1 min.
HOT 05 Futsal macht sich auf intensives Spiel in Bielefeld gefasst
Für Hohenstein-Ernstthal steht das sechste Saisonspiel in der Bundesliga an. Bisher hab es drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage.
Das Bundesligateam aus Hohenstein-Ernstthal muss am Samstag zum Tabellensiebenten. Die Länderspielpause ist recht unterschiedlich genutzt worden.
Monty Gräßler
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
09:35 Uhr
4 min.
Sitzt Plauen in der Falle? Was aus Sicht des Vogtlandkreises gegen ein höheres Engagement für die Plauener Straßenbahn spricht
Wer ist der Größte? Plauens OB Steffen Zenner und Landrat Thomas Hennig (rechts) necken sich gern mal in der Öffentlichkeit. Jetzt müssen sie ein ernsthaftes Problem lösen.
Für den Vogtlandkreis ist die Plauener Straßenbahn keine einfache Angelegenheit. Obwohl er für das Nahverkehrsangebot zuständig ist, bestätigt ein Gutachten die aktuelle Struktur - und erkennt zugleich dringenden Handlungsbedarf. Ist der Widerspruch zu lösen?
Uwe Selbmann
12:30 Uhr
4 min.
Mit Tatort-Melodie gegen Betrüger: Die etwas andere Präventionsveranstaltung in Limbach-Oberfrohna
Mit Hilfe des Polizeiorchesters klärte Polizeirätin Maika Nitzsche in Limbach-Oberfrohna zum Telefonbetrug auf.
Fast täglich verzeichnet das Glauchauer Polizeirevier versuchten Telefonbetrug. Opfer gibt es auch in Limbach-Oberfrohna. Ein Konzert des Polizeiorchesters warnte auf besondere Weise vor den Tätern.
Julia Grunwald
14.10.2025
4 min.
Gutachten zum Nahverkehr im Vogtland: Die vier Varianten zur Rettung der Plauener Straßenbahn – und was davon übrigblieb
Mit uns in die Zukunft: Kann PSB-Chef Karsten Treiber das Versprechen aus dem Werbe-Slogan noch halten?
Wer die Plauener Straßenbahn retten will, muss dicke Bretter bohren. Das wird im jetzt veröffentlichten Gutachten zum ÖPNV im Vogtland deutlich. Die Autoren der 191.000 Euro teuren Untersuchung kamen zu einem überraschenden Fazit.
Uwe Selbmann
Mehr Artikel