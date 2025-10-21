Warum die Stadt Plauen Tempokontrollen in der Fußgängerzone durchführt

Die Stadtverwaltung hat an der Bahnhofstraße eine Geschwindigkeitsmessanlage installiert. Wegen der Vorrichtung ist es offenbar schon zu mehreren unschönen Szenen gekommen.

Seit Tagen werden an der Bahnhofstraße in der Plauener Innenstadt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die Stadtverwaltung hat dazu an einem Mast nahe dem Einkaufszentrum Kolonnaden ein Display installiert, das bei der Durchfahrt von Fahrzeugen aller Art die ermittelte Geschwindigkeit sowie einen lachenden oder traurigen Smiley - je nachdem,...