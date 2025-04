Warum die Straßenbahn jetzt pink durch Plauen rollt

Plauens Straßenbahn trägt ein neues Kleid: in pink und mit Verweisen auf die Bildungsangebote im Vogtlandkreis. Am Montag hatte die frisch beklebte Bahn ihren ersten Auftritt in der Öffentlichkeit.

„Alle malen schwarz, ich seh' die Zukunft pink" - man könnte fast meinen, die Zeile des Berliner Musikers Peter Fox hat man sich im Landratsamt des Vogtlandkreises bei der Auswahl des Designs für die neue Werbekampagne zu Herzen genommen.