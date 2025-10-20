Warum eine Sparkassen-Filiale in Plauen vorübergehend länger öffnet

Lehrlinge der Vogtland-Sparkasse übernehmen bis Monatsende eine Geschäftsstelle im Westen der Kreisstadt. Sie wollen einiges anders machen als bisher. Das fängt schon bei den Öffnungszeiten an.

Fünf Auszubildende der Sparkasse Vogtland werden bis Ende Oktober den Geschäftsbetrieb der Filiale an der Liebknechtstraße im Plauener Westend bestreiten. Start war am Montagfrüh: Punkt 9 Uhr übergab Filialleiter André Goldhahn, 37 Jahre alt, die Entscheidungsgewalt an die 19-jährige Nora Espig.