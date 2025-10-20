Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Montagfrüh übergab Filialleiter André Goldhahn die Geschäfte der Zweigstelle an der Liebknechtstraße an die 19-jährige Nora Espig.
Am Montagfrüh übergab Filialleiter André Goldhahn die Geschäfte der Zweigstelle an der Liebknechtstraße an die 19-jährige Nora Espig. Bild: Ellen Liebner
Am Montagfrüh übergab Filialleiter André Goldhahn die Geschäfte der Zweigstelle an der Liebknechtstraße an die 19-jährige Nora Espig.
Am Montagfrüh übergab Filialleiter André Goldhahn die Geschäfte der Zweigstelle an der Liebknechtstraße an die 19-jährige Nora Espig. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Warum eine Sparkassen-Filiale in Plauen vorübergehend länger öffnet
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lehrlinge der Vogtland-Sparkasse übernehmen bis Monatsende eine Geschäftsstelle im Westen der Kreisstadt. Sie wollen einiges anders machen als bisher. Das fängt schon bei den Öffnungszeiten an.

Fünf Auszubildende der Sparkasse Vogtland werden bis Ende Oktober den Geschäftsbetrieb der Filiale an der Liebknechtstraße im Plauener Westend bestreiten. Start war am Montagfrüh: Punkt 9 Uhr übergab Filialleiter André Goldhahn, 37 Jahre alt, die Entscheidungsgewalt an die 19-jährige Nora Espig.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.10.2025
2 min.
OpenAI bettet ChatGPT in Web-Nutzung ein - eigener Browser
Mit einem eigenen Browser will OpenAI ChatGPT stärker bei der Nutzung von Websites etablieren. (Archivbild)
Internet-Nutzer steuern Websites tagtäglich über Browser-Software wie Chrome oder Safari an. Beim Konkurrenz-Programm Atlas von OpenAI soll der Chatbot ChatGPT ein ständiger Begleiter sein.
22.10.2025
5 min.
"Der Nachbar": So liest sich Fitzeks neuer Psychothriller
Mit "Der Nachbar" erscheint nun der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek.
Ein Nachbar, der immer hilft? Klingt erst mal gut. Doch in Sebastian Fitzeks neuem Psychothriller wird die Fürsorge schnell zur Bedrohung. Wie ist der Bestseller-Autor selbst als Nachbar drauf?
Sabrina Szameitat, dpa
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
15:17 Uhr
1 min.
Dako-Ruine im Plauener Westend: Wie geht es weiter?
Die Dako-Ruine im Plauener Westend ist ein Ärgernis.
Das leerstehende ehemalige Fabrikgebäude ist seit vielen Jahren ein optisches Ärgernis.
Peter Albrecht
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
15:15 Uhr
2 min.
Anwohner fordern Tempo-30-Zone in Wohngebiet im Plauener Westen
Die Gneisenaustraße im Plauener Westend – ein Eigenheimgebiet.
In Bereich der ehemaligen Kaserne zwischen Neundorfer Straße und Ricarda-Huch-Straße befinden sich fast nur Wohnhäuser. Was das Rathaus zum Wunsch der Anwohner sagt.
Peter Albrecht
Mehr Artikel