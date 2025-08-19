Warum MDR-Sachsen-Morgenmoderator Silvio Zschage jetzt die Plauener Marinekameraden besuchen wird

Der Besuch ist für Mittwoch geplant. Dabei wird die Musik nicht zu kurz kommen.

MDR-Sachsen-Morgenmoderator Silvio Zschage kommt am Mittwoch wieder einmal ins Vogtland. Der Radiomann ist derzeit im Freistaat Sachsen mit seinem Musik-Mix-Mobil unterwegs und bei Hörerinnen und Hörern, die ihn eingeladen haben, zu Gast. Nun steuert er die Marinekameradschaft Plauen/ Vogtland 1899 in ihrem Vereinsdomizil in der Dittesstraße 64...