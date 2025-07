Warum sich derzeit beim Museumsbesuch in Plauen Geld sparen lässt

Das Alternativprogramm für Regenwetter und kühle Temperaturen: Plauen lädt zum Museumsbesuch ein - ein Ferienspaß, der nicht teuer ist.

In der Fabrik der Fäden, im Vogtlandmuseum sowie in der Galerie e.o.plauen wartet in der Ferienzeit jede Menge Wissenswertes auf die Ferienkinder. Das Taschengeld kann dabei für Eis gespart werden, denn Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben laut Stadtverwaltung in allen drei Einrichtungen freien Eintritt. Das gilt auch für Schüler,...