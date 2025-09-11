Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Warum Vogtländer jetzt mit Taschenlampe, Kissen und Decken ins Plauener Theater gehen sollen

Ferienlageratmosphäre herrscht im Stück „Wolf", das nach einem Jugendbuch von Saša Stanišić entstand.
Ferienlageratmosphäre herrscht im Stück „Wolf", das nach einem Jugendbuch von Saša Stanišić entstand. Bild: Peter Awtukowitsch
Ferienlageratmosphäre herrscht im Stück „Wolf", das nach einem Jugendbuch von Saša Stanišić entstand.
Ferienlageratmosphäre herrscht im Stück „Wolf", das nach einem Jugendbuch von Saša Stanišić entstand. Bild: Peter Awtukowitsch
Plauen
Warum Vogtländer jetzt mit Taschenlampe, Kissen und Decken ins Plauener Theater gehen sollen
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Theater Plauen-Zwickau bringt mit dem Jugendstück „Wolf“ einen Bestsellerroman über Mobbing auf die Bühne. Premiere ist am Freitag. Was die Aufführung mit Wednesday Addams zu tun hat.

Bock auf Ferienlager hat der junge Außenseiter Kemi (dargestellt von Philipp Rosenthal) eigentlich nicht. Er muss aber trotzdem mit. Dabei findet er doch alles, was Natur ausmacht, ob Pflanzen oder Tiere, heimtückisch. Auf Zelte im Wald kann er gut verzichten. Ebenso auf die Spielchen in der Gemeinschaft. Das hat Kemi mit Serienliebling...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.09.2025
3 min.
Witz, Grusel und Lagerfeuer-Atmosphäre: Das bietet das Jugendstück „Wolf“ im Theater Plauen-Zwickau
Drei beim Wandern im Wald: Kemi (Philipp Rosenthal, links), Jörg (Jonas Breitstadt) und Betreuer Piet (Sophia Bauer).
In „Wolf“ nach dem Roman von Sascha Stanisic geht es um Mobbing und ein bisschen auch um Klimaschutz. Die außergewöhnliche Inszenierung hatte am Freitagabend Premiere. Warum Besucher Schuhe ausziehen müssen und was sie dabei haben sollten.
Sabine Schott
16.08.2025
3 min.
Indischer Star-Fotograf holt Vogtländer vor die Linse
Hans-Peter Herrmann hatte im Juli Besuch vom indischen Starfotograf Bharat Sikka.
Einer der bekanntesten Fotografen Indiens war im Sommer auf Deutschlandreise. Für das Zeit Magazin fotografierte er auch Vogtländer. Zwei von ihnen erzählen, wie sie das Treffen erlebt haben.
Elisa Leimert
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
14:52 Uhr
5 min.
Leinwandidol ohne Starallüren: Robert Redford ist tot
Robert Redford war Schauspieler, Regisseur und ein engagierter Umweltschützer. (Archivbild)
Robert Redford war ein Hollywood-Rebell. Er lebte fernab in den Bergen von Utah und in Nordkalifornien mit seiner deutschen Frau. Seine Liebe galt dem Independent-Kino und der Umwelt.
Barbara Munker, dpa
14:47 Uhr
2 min.
Fehlverhalten in drei Fällen: Hohe Geldstrafe für Dynamo
Dynamo Dresden muss für das Fehlverhalten einiger Anhänger zahlen
Einige Anhänger von Dynamo Dresden zündeln und zerstören in Rostock. Der Verein muss nun für das gewalttätige Verhalten aufkommen.
Mehr Artikel