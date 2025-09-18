Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Warum vogtländische Wählergemeinschaften enger zusammenarbeiten wollen

Wählergemeinschaften wollen enger zusammenarbeiten.
Wählergemeinschaften wollen enger zusammenarbeiten. Bild: Ralph Koehler/propicture
Wählergemeinschaften wollen enger zusammenarbeiten.
Wählergemeinschaften wollen enger zusammenarbeiten. Bild: Ralph Koehler/propicture
Plauen
Warum vogtländische Wählergemeinschaften enger zusammenarbeiten wollen
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Neue Perspektive Vogtland und die Plauener Liste gehören zu fünf Wählergemeinschaften in der Region, die sich auf eine engere Zusammenarbeit verständigt haben. Was steckt hinter dieser Idee?

Fünf kommunale Wählergemeinschaften aus dem Vogtland und umliegenden Regionen haben sich zu einer engeren Zusammenarbeit entschlossen. Dazu gehören IWA–Pro Region (Stadt und Kreis Greiz), die Neue Perspektive Vogtland (Vogtlandkreis), die Bürgerschaft Für Gera (Stadt Gera), die Unabhängige Bürgervertretung Saale-Orla (Saale-Orla-Kreis)...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:09 Uhr
4 min.
37 unbesetzte Hausarztstellen im Vogtlandkreis: Wie in der Region an der Lösung des Problems gearbeitet wird
Hausärzte sind bei gesundheitlichen Problemen meist erster Anlaufpunkt für Patienten. Allein im Vogtlandkreis fehlen derzeit aber 37 Allgemeinmediziner.
Beim einem Treffen sächsischer Ärzte mit Bürgermeistern in Bad Elster stand der Hausarztnotstand im Vogtland im Fokus. Auch ein junger Arzt aus Elsterberg ergriff das Wort.
Bernd Jubelt
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
21:17 Uhr
4 min.
Mit Joker aus dem Krankenbett: VFC Plauen feiert ersten Heimsieg seit fast einem Jahr
Das Foto zeigt den Plauener Torjubel nach dem 1:0. Am Ende stand für den VFC am Samstag gegen Heiligenstadt ein 4:0-Erfolg zu Buche.
Die Vogtländer haben mit dem 4:0 am Samstag gegen den SC 1911 Heilgenstadt ihren Aufwärtstrend in der Fußball-Oberliga bestätigt. Zwei Fernschüsse und ein später Doppelpack entschieden das Spiel.
Monty Gräßler
21:06 Uhr
2 min.
US-Firmen: Mitarbeiter mit H-1B-Visum sollen im Land bleiben
Die plötzliche Änderung bei den Gebühren für ein Arbeitsvisum haben US-Konzerne aufgeschreckt. (Archivbild)
Plötzlich 100.000 Dollar pro Jahr für ein Arbeitsvisum? Die Ankündigung von Präsident Trump hat US-Konzerne in Alarm versetzt. Für deren ausländische Mitarbeiter hat das drastische Folgen.
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
18.09.2025
2 min.
„Wir wollen bekannter werden“: Duale Hochschule und Wasserballer des SVV Plauen vereinbaren Kooperation
Mit zwei Händen am Ball. Symbolbild:
Die Zweitbundesliga-Wasserballer und die staatliche Studienakademie wollen enger zusammenarbeiten, wie im Rahmen der Teamvorstellung auf dem Schloßberg verkündet wurde. Wie neben den Sportlern und Bildungseinrichtung auch das Vogtland profitieren soll.
Florian Wißgott
Mehr Artikel