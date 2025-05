Was bei Sanierungsarbeiten an der Plauener Markuskirche gefunden worden ist

Eine Zeitkapsel entdeckt man nicht alle Tage. In Haselbrunn hatten Handwerker jüngst dieses seltene Glück.

An der Markuskirche in Haselbrunn dauern die Baumaßnahmen an. Dabei wurde ein kleiner Schatz gefunden – eine sogenannte Zeitkapsel aus Kupfer. Die verschlossene Kassette barg interessante Dinge aus den Jahren des Kirchenbaus für die nachfolgenden Generationen. So hatten sich zum Beispiel ein Adressbuch von 1911/12, Münzen, Fotos und...