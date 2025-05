Was beim diesjährigen Kinder- und Familienfest in der Plauener Altstadt los war

Am Sonntag vor dem Kindertag organisieren alljährlich mehrere Plauener Vereine ein großes Fest in der Altstadt. Das diesjährige Motto „Plauen spielt“ war Programm.

