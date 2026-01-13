Was fliegt denn da? Vogtländerin punktet mit Futter-Geheimrezept bei zahlreichen Vogelarten

Wer bei Eis und Schnee die Vögel in der Natur füttert, dem bietet sich in diesen Tagen ein vielfältiges Bild. Eine „Freie Presse“-Leserin aus dem Vogtland verrät, mit welcher Futtermischung ihr das gelingt.

Schwanzmeisen, Spechte, Stare, Gimpel: Bei Marita Zimmermann treffen sie sich alle im Garten. Denn die Vogtländerin füttert die Vogelarten regelmäßig – so, wie es Ornithologen auch empfehlen. Marita Zimmermann beobachtet die gefiederten Gäste gern und fotografiert sie, sobald es gelingt. In diesem Winter hat die Leubnitzerin festgestellt:...