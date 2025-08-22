Was für eine Ernte: Plauener Kleingärtner präsentieren die Früchte ihrer Arbeit

Beim Spitzengenuss in Plauen sind bis Samstag Blumen, Obst und Gemüse zu bestaunen. Und davon gibt es dieses Jahr reichlich.

Der feuchten Witterung im Juli zum Trotz: Plauener Kleingärtner haben auch in diesem Jahr eine üppige Ernte vorzuweisen. Wie üppig und besonders, das können Interessierte noch bis Samstag beim „Spitzengenuss“ am Rathaus erleben. Heike Wesner (im Foto links) und Rahel Kondratenko vom Gartenverein Plauen-Kauschwitz hatten am Freitag schwer...