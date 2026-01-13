Was wären die Ranspacher ohne sie: Diese Vogtländer sind schon seit vier Jahrzehnten für die Feuerwehr aktiv

Plauen
Das ist ungewöhnlich: Drei Frauen sind jetzt in Ranspach geehrt worden für ihre jahrzehntelange ehrenamtliche Arbeit in der Freiwilligen Feuerwehr Ranspach. Auch ein Mann durfte sich über eine Auszeichnung freuen.
Monika Nagler, Birgit Ölsner, Manuela Pötschner und Michael Ölsner sind allesamt Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Ranspach und das seit vier Jahrzehnten. Dafür wurden sie jetzt von Ortswehrleiter Heinz Hadlich und Markus Höhring vom Kreisfeuerwehrverband ausgezeichnet.
