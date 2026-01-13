MENÜ
  • Was wären die Ranspacher ohne sie: Diese Vogtländer sind schon seit vier Jahrzehnten für die Feuerwehr aktiv

Ausgezeichnet für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr Ranspach: Monika Nagler, Birgit Ölsner, Manuela Pötschner und Michael Ölsner. Ortswehrleiter Heinz Hadlich gratuliert.
Ausgezeichnet für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr Ranspach: Monika Nagler, Birgit Ölsner, Manuela Pötschner und Michael Ölsner. Ortswehrleiter Heinz Hadlich gratuliert.
Erinnerung ans Feuerwehr-Jubiläum 2025.
Erinnerung ans Feuerwehr-Jubiläum 2025.
Heinz Hadlich ist Ortswehrleiter in Ranspach.
Heinz Hadlich ist Ortswehrleiter in Ranspach.
Ausgezeichnet für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr Ranspach: Monika Nagler, Birgit Ölsner, Manuela Pötschner und Michael Ölsner. Ortswehrleiter Heinz Hadlich gratuliert.
Ausgezeichnet für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr Ranspach: Monika Nagler, Birgit Ölsner, Manuela Pötschner und Michael Ölsner. Ortswehrleiter Heinz Hadlich gratuliert. Bild: Hadlich/PB Simone Zeh
Erinnerung ans Feuerwehr-Jubiläum 2025.
Erinnerung ans Feuerwehr-Jubiläum 2025. Bild: Simone Zeh
Heinz Hadlich ist Ortswehrleiter in Ranspach.
Heinz Hadlich ist Ortswehrleiter in Ranspach. Bild: Simone Zeh
Was wären die Ranspacher ohne sie: Diese Vogtländer sind schon seit vier Jahrzehnten für die Feuerwehr aktiv
Von Simone Zeh
Das ist ungewöhnlich: Drei Frauen sind jetzt in Ranspach geehrt worden für ihre jahrzehntelange ehrenamtliche Arbeit in der Freiwilligen Feuerwehr Ranspach. Auch ein Mann durfte sich über eine Auszeichnung freuen.

Monika Nagler, Birgit Ölsner, Manuela Pötschner und Michael Ölsner sind allesamt Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Ranspach und das seit vier Jahrzehnten. Dafür wurden sie jetzt von Ortswehrleiter Heinz Hadlich und Markus Höhring vom Kreisfeuerwehrverband ausgezeichnet.
