Wasserrohrbrüche sorgen in Plauen für weitere Straßensperrungen

Jetzt müssen die Tiefbauer anrücken, um die Schäden zu beheben. Was Kraftfahrer beachten sollten.

Übers Wochenende hat es in Plauen zwei Wasserrohrbrüche gegeben. Noch in dieser Woche beginnen dazu die Reparaturarbeiten. Wie die Stadtverwaltung am Montag berichtete, führen die Bauarbeiten zu Verkehrseinschränkungen. So muss ab Dienstag der Bereich Süd-/Oelsnitzer Straße zwischen Reinsdorfer und Oelsnitzer Straße für die Durchfahrt...