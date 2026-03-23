Wechsel an Hofer Rathausspitze: Plauens Kino-Chef macht das Rennen

Stefan Schmalfuß hat bei der Stichwahl am Sonntag haushoch gegen die amtierende OB Eva Döhla gewonnen. Die könnte jetzt beleidigt sein. Ist sie es?

Hofs neuer Rathauschef heißt Stefan Schmalfuß. Der 52-Jährige hat am Sonntag in einer Stichwahl das Mandat für die CSU gewonnen. Bei 49,4 Prozent Wahlbeteiligung erhielt der Kinobetreiber über 60 Prozent der Stimmen. Exakt 9807 Hoferinnen und Hofer wählte den Herausforderer der amtierenden Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD). Für die... Hofs neuer Rathauschef heißt Stefan Schmalfuß. Der 52-Jährige hat am Sonntag in einer Stichwahl das Mandat für die CSU gewonnen. Bei 49,4 Prozent Wahlbeteiligung erhielt der Kinobetreiber über 60 Prozent der Stimmen. Exakt 9807 Hoferinnen und Hofer wählte den Herausforderer der amtierenden Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD). Für die...