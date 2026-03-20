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Bürgermeister Axel Markert hat Dorit Herold vereidigt.
Bürgermeister Axel Markert hat Dorit Herold vereidigt. Foto: Stadt Elsterberg
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Bürgermeister Axel Markert hat Dorit Herold vereidigt. Foto: Stadt Elsterberg
Plauen
Wechsel im Elsterberger Stadtrat: Frau ersetzt Frau
Von Petra Steps
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Im Elsterberger Stadtrat hat es einen Wechsel bei der Bürgerinitiative Gemeinsam für Elsterberg gegeben. Warum dieser erst im zweiten Anlauf gelang.

Anfang Januar hatte Linda Richter in einem Schreiben an den Bürgermeister und die Stadträte in Elsterberg erklärt, dass sie ihr Mandat als Stadträtin für die Bürgerinitiative Gemeinsam für Elsterberg niederlegen möchte. Dem stimmten die Stadträte zu. Linda Richter hatte den Sitzungen aus gesundheitlichen Gründen fernbleiben müssen....
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