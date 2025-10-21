Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Wechsel im Plauener Stadtrat: AfD-Fraktionschef Witte scheidet aus – Bundestagsabgeordneter Mathias Weiser übernimmt wieder Fraktionsvorsitz

Mathias Weiser hat im Plauener Stadtrat wieder den AfD-Fraktionsvorsitz übernommen. Bild: AfD Sachsen/Archiv
Mathias Weiser hat im Plauener Stadtrat wieder den AfD-Fraktionsvorsitz übernommen. Bild: AfD Sachsen/Archiv
Wechsel im Plauener Stadtrat: AfD-Fraktionschef Witte scheidet aus – Bundestagsabgeordneter Mathias Weiser übernimmt wieder Fraktionsvorsitz
Von Bernd Jubelt
Erst seit März war Markus Witte als Fraktionschef tätig. Nun zog er aus Plauen weg. Die AfD musste deshalb den Posten neu besetzen. Auch beim BSW gab es einen Wechsel in der Fraktion.

Im Plauener Stadtrat hat es am Dienstag zwei Wechsel gegeben. Sowohl der bisherige Fraktionschef der AfD, Markus Witte, als auch die BSW-Stadträtin Diana Tarnawski sind ausgeschieden. Der 53-jährige Markus Witte hatte erst im März den Fraktionsvorsitz in seiner Partei übernommen. Nun teilte er mit, aus Plauen weggezogen zu sein. Laut...
