Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Wegen Alkoholverbotszone in Plauen: Anwohner klagen über neuen Trinker-Treff – „der Zustand ist so nicht tragbar“

Stadtrat Bernd Stubenrauch sucht das Gespräch mit Jugendlichen, die sich an der Grenze der Alkoholverbotszone regelmäßig aufhalten.
Stadtrat Bernd Stubenrauch sucht das Gespräch mit Jugendlichen, die sich an der Grenze der Alkoholverbotszone regelmäßig aufhalten. Bild: Ellen Liebner
Stadtrat Bernd Stubenrauch sucht das Gespräch mit Jugendlichen, die sich an der Grenze der Alkoholverbotszone regelmäßig aufhalten.
Stadtrat Bernd Stubenrauch sucht das Gespräch mit Jugendlichen, die sich an der Grenze der Alkoholverbotszone regelmäßig aufhalten. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Wegen Alkoholverbotszone in Plauen: Anwohner klagen über neuen Trinker-Treff – „der Zustand ist so nicht tragbar“
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Alkoholverbotszone in Plauen sorgt nach wie vor für Unruhe. Anwohner fordern jetzt mit Nachdruck Lösungen für die Probleme in der Gottschaldstraße. Ein Stadtrat setzt indes auf Dialog mit den Trinkenden.

Seit 25 Jahren wohne sie an der Gottschaldstraße, sagt die Anwohnerin. „Wir haben uns immer wohlgefühlt.“ Doch mit der Ausweitung der Alkoholverbotszone im Plauener Stadtzentrum habe sich das schlagartig geändert. Seit Juni dieses Jahres gehören sowohl der Klostermarkt als auch die Bahnhofstraße bis zur Ecke Gottschaldstraße zu dem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von FP
3 min.
20:58 Uhr
3 min.
Europa sendet ein Signal der Mutlosigkeit
Meinung
EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag: Bei der Hilfe für die Ukraine gab es ein dickes Brett zu bohren.
Die EU ringt um eine stärkere Unterstützung der Ukraine und sucht zudem einen Weg aus der Krise. Dabei wird an vielen kleinen Schrauben gedreht – notwendig wären aber grundlegende Reformen.
FP
16:00 Uhr
1 min.
Erweiterung der Alkoholverbotszone: So fällt die Bilanz der Stadt Plauen aus
Im Juni hat die Stadt Plauen das Konsumverbot für Alkohol ausgeweitet.
Nach der Ausweitung der Alkoholverbotszone im Zentrum klagen Anwohner an der Zonengrenze über Störungen. Welches Fazit die Stadt zieht.
Claudia Bodenschatz
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
03.09.2025
4 min.
Alkoholverbot in der Plauener Innenstadt: Was hat die Ausweitung der Verbotszone bisher gebracht?
Vor wenigen Wochen wurde das Alkoholverbot in Plauens Innenstadt ausgeweitet.
Im Juni hat der Plauener Stadtrat eine Erweiterung der innerstädtischen Zone beschlossen, in der kein Alkohol getrunken werden darf. Doch hat das was bewirkt?
Claudia Bodenschatz
20:57 Uhr
2 min.
Weißes Haus: Trump will Xi nächsten Donnerstag treffen
Trump hatte Xi bereits in seiner ersten Amtszeit mehrmals getroffen. (Archivbild)
Zwischendurch war unklar, ob ein geplantes Treffen zwischen Trump und Xi in Südkorea überhaupt stattfindet. Doch zuletzt kündigte Trump an, er werde Xi treffen. Nun gibt es auch ein Datum.
Mehr Artikel