Wegen Alkoholverbotszone in Plauen: Anwohner klagen über neuen Trinker-Treff – „der Zustand ist so nicht tragbar“

Die Alkoholverbotszone in Plauen sorgt nach wie vor für Unruhe. Anwohner fordern jetzt mit Nachdruck Lösungen für die Probleme in der Gottschaldstraße. Ein Stadtrat setzt indes auf Dialog mit den Trinkenden.

Seit 25 Jahren wohne sie an der Gottschaldstraße, sagt die Anwohnerin. „Wir haben uns immer wohlgefühlt." Doch mit der Ausweitung der Alkoholverbotszone im Plauener Stadtzentrum habe sich das schlagartig geändert. Seit Juni dieses Jahres gehören sowohl der Klostermarkt als auch die Bahnhofstraße bis zur Ecke Gottschaldstraße zu dem...