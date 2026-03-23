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Michael Marscheider ist seit 42 Jahren Fahrlehrer in Plauen. Er bemängelt die fehlerhafte Verkehrsführung an mehreren Stellen in der Stadt.
Michael Marscheider ist seit 42 Jahren Fahrlehrer in Plauen. Er bemängelt die fehlerhafte Verkehrsführung an mehreren Stellen in der Stadt. Foto: Ellen Liebner
Gelbes Klebeband auf der Geradeausspur der Syrastraße, dabei ist die Geradeausfahrt längst wieder möglich.
Gelbes Klebeband auf der Geradeausspur der Syrastraße, dabei ist die Geradeausfahrt längst wieder möglich. Foto: Ellen Liebner
Einbahnstraße auf der Böhlerstraße: In Richtung Hofwiesenstraße wird die Einschränkung allerdings nicht aufgehoben, obwohl dies notwendig wäre.
Einbahnstraße auf der Böhlerstraße: In Richtung Hofwiesenstraße wird die Einschränkung allerdings nicht aufgehoben, obwohl dies notwendig wäre. Foto: Ellen Liebner
Michael Marscheider ist seit 42 Jahren Fahrlehrer in Plauen. Er bemängelt die fehlerhafte Verkehrsführung an mehreren Stellen in der Stadt.
Michael Marscheider ist seit 42 Jahren Fahrlehrer in Plauen. Er bemängelt die fehlerhafte Verkehrsführung an mehreren Stellen in der Stadt. Foto: Ellen Liebner
Gelbes Klebeband auf der Geradeausspur der Syrastraße, dabei ist die Geradeausfahrt längst wieder möglich.
Gelbes Klebeband auf der Geradeausspur der Syrastraße, dabei ist die Geradeausfahrt längst wieder möglich. Foto: Ellen Liebner
Einbahnstraße auf der Böhlerstraße: In Richtung Hofwiesenstraße wird die Einschränkung allerdings nicht aufgehoben, obwohl dies notwendig wäre.
Einbahnstraße auf der Böhlerstraße: In Richtung Hofwiesenstraße wird die Einschränkung allerdings nicht aufgehoben, obwohl dies notwendig wäre. Foto: Ellen Liebner
Plauen
Wegen fehlender Beschilderung: Fahrschüler in Plauen durch die Prüfung gefallen
Redakteur
Von Swen Uhlig
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Ein Fahrlehrer bemängelt die fehlerhafte Verkehrsführung an zwei Stellen in der Stadt. Fahrschüler bestanden deshalb die Prüfung nicht. Wie reagiert das Rathaus darauf?

Die Kosten für den Auto-Führerschein sind in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen. Laut Statistischem Bundesamt kletterten die Preise seit 2020 um über 38 Prozent. Im Schnitt mussten Fahrschüler rund 3400 bis 4000 Euro ausgeben.
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