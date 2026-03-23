Wegen fehlender Beschilderung: Fahrschüler in Plauen durch die Prüfung gefallen

Ein Fahrlehrer bemängelt die fehlerhafte Verkehrsführung an zwei Stellen in der Stadt. Fahrschüler bestanden deshalb die Prüfung nicht. Wie reagiert das Rathaus darauf?

Die Kosten für den Auto-Führerschein sind in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen. Laut Statistischem Bundesamt kletterten die Preise seit 2020 um über 38 Prozent. Im Schnitt mussten Fahrschüler rund 3400 bis 4000 Euro ausgeben. Die Kosten für den Auto-Führerschein sind in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen. Laut Statistischem Bundesamt kletterten die Preise seit 2020 um über 38 Prozent. Im Schnitt mussten Fahrschüler rund 3400 bis 4000 Euro ausgeben.