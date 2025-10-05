Wegen Herbstferien in Sachsen: So fahren ab Montag die Straßenbahnen in Plauen

Plauen
Vom 6. bis 17. Oktober gilt ein Ferienfahrplan. Was Fahrgäste jetzt wissen sollten.
Wegen der Herbstferien tritt am Montag bei der Plauener Straßenbahn ein Ferienfahrplan in Kraft. Er gilt vom 6. bis 17. Oktober, jeweils montags bis freitags, teilte Verkehrsleiter Martin Strehlau mit. Die Linien 3 und 4 fahren demnach tagsüber von circa 6 bis 19 Uhr zwischen der Haltestelle Tunnel und Neundorf gemeinsam im 15-Minuten-Takt. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.