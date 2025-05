Wegen kühler Witterung: Saisonstart in Plauens Freibädern erneut verschoben

Wer sich auf ein erfrischendes Bad im „Naddel“ freut, muss sich weiter gedulden. Am Vatertag gibt’s dafür eine Alternative für Wasserratten im Stadtbad.

Aufgrund der aktuellen Wetterlage wird der Start der diesjährigen Freibadsaison in Plauen erneut verschoben. Darüber informierte Ronny Adler, Geschäftsführer der städtischen Bädergesellschaft. „Wir hoffen auf sonnige und trockene Tage“, so Adler. Die für das „Naddel“ geplante Kindertagsaktion am 1. Juni wird ins Stadtbad verlegt....