Bald sollen Grundschüler eine temporäre Busverbindung bekommen.
Bald sollen Grundschüler eine temporäre Busverbindung bekommen.
Plauen
Wegen Schienenersatzverkehr: Extra Bus für Schwimmschüler in Plauen
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bedenken bei den Kapazitäten der Busse des Ersatzverkehrs rufen die Plauener Straßenbahn auf den Plan. Wie deren Chef die Situation lösen will.

Gute Nachrichten für Grundschüler aus Wartberg und Reusa: Für ihren Schwimmunterricht wird eine neue Busverbindung eingerichtet. Das kündigte der Chef der Plauener Straßenbahn, Karsten Treiber, am Donnerstag an. Grund ist der Schienenersatzverkehr durch die Baustelle an der Elsterbrücke. Die Grundschulen hätten Bedenken geäußert, ob in...
