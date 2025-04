Wegen Zecken: Mehr Fälle von FSME-Erkrankungen im Vogtland registriert

Zecken übertragen Viren auf den Menschen, die Entzündungen des Gehirns auslösen können. Das Vogtland gilt als Risikogebiet. Bereits jetzt sind die Tiere wieder unterwegs.

Die zuletzt noch sehr frostigen Nächte im Vogtland können ihnen nichts anhaben: Die ersten Zecken sind in der Natur zu beobachten. So erging es vor wenigen Tagen auch Christian Enders. „Eigentlich wollte ich nur Gänseblümchen in der Abendsonne fotografieren, bei näherer Betrachtung des Fotos musste ich allerdings eine, eventuell auch zwei...