Wegen zu geringer Auslastung: Diese Kita in Plauen hat jetzt geschlossen

Zwei Jahre lang wurde die kleine Einrichtung in Stöckigt mit dörflichem Charakter beworben - jedoch umsonst: Was ihre Schließung mit der aktuell schwierigen Situation in vogtländischen Kindertagesstätten zu tun hat.

Noch vor wenigen Tagen hing das Schild am Garten der früheren Kindertagesstätte „Teddy" in Stöckigt. Und das, obwohl die Einrichtung bereits zum Schuljahreswechsel 2024/2025 geschlossen und mit der Kita „Kemmlerzwerge" in Oberlosa zusammengelegt worden ist. Warum eigentlich? Das sei aufgrund der besseren Bedingungen im Nachbardorf...