Weihnachtszirkus kehrt zurück an den Plauen-Park: Was Besucher in diesem Jahr erwartet

Zum 7. Mal gastiert die Artistenfamilie Weisheit während der Weihnachtszeit in der Spitzenstadt. Diesmal wieder am gewohnten Platz auf dem Gelände am Plauen-Park. Was die Verbindung zur Stadt ausmacht.

Noch steckt ein Teil des Manegen-Zaubers in Transportboxen, aber der Aufbau des Plauener Weihnachtszirkus ist in den letzten Zügen. Der Zeltaufbau ist so gut wie abgeschlossen, in der kommenden Woche reisen die Artisten an, erklärte Juniorchef Jeffrey Weisheit. Noch steckt ein Teil des Manegen-Zaubers in Transportboxen, aber der Aufbau des Plauener Weihnachtszirkus ist in den letzten Zügen. Der Zeltaufbau ist so gut wie abgeschlossen, in der kommenden Woche reisen die Artisten an, erklärte Juniorchef Jeffrey Weisheit.