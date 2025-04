Weil 15.000 Euro fehlen: Beliebte Plauener Ferienaktion „Kinderstadt“ ist in Gefahr

Die Macher des Plauener Sommerferien-Events haben einen Hilferuf abgesetzt: Finanzielle Zuschüsse, die in den Jahren zuvor selbstverständlich flossen, konnten bis zum heutigen Tag nicht beantragt werden. Woran hakt es?

Pünktlich um 12 Uhr mittags duftet es nach Pizza am Dillnerplatz, der zwischen Hegel- und Leibnizstraße in der Plauener Südvorstadt liegt. Stühle werden vorm Café zurechtgerückt. Auf dem Spielplatz wird Eis geschleckt an diesem warmen Tag in den großen Ferien. Die fruchtige Süßigkeit wurde zuvor mit einer Slush-Maschine in Becher gefüllt...