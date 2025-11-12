Weil der Werbebannerwechsel am Rathausturm für die Feuerwehr zu gefährlich wurde: Plauen stellt auf digitale Bilder um

Ab sofort sind am Plauener Rathausturm bei Dunkelheit Veranstaltungshinweise und Stadtbotschaften per digitaler Lichtinstallation zu sehen. OB Zenner hätte es sich gern eine Nummer größer gewünscht.

Mit einem symbolischen Druck aufs Knöpfchen eines mitgebrachten Rathaus-Laptops hat Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) am Dienstagabend die neue Lichtinstallation am Plauener Rathausturm in Betrieb genommen. Dank moderner Projektionstechnik wird ab sofort ein Teil der historischen Fassade auf Seite der Rathausstraße als Werbefläche