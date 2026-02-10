Plauen
Mehr als drei Jahrzehnte führte Bernd Koch ein Fachgeschäft für Berufsbekleidung und Arbeitsschutz. In vierter Generation hatte er einst den Familienbetrieb übernommen. Nun will er aufhören.
Ein bisschen Wehmut kann Bernd Koch nicht verbergen. In wenigen Wochen wird er die Tür seines Geschäfts für Berufsbekleidung und Arbeitsschutz an der Jößnitzer Straße für immer schließen. Damit endet in Plauen eine mehr als 120-jährige Firmengeschichte. „Ich habe lange über diesen Schritt nachgedacht, aber irgendwann muss Schluss...
