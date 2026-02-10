MENÜ
  Weil es keinen Nachfolger gibt: Eines der ältesten inhabergeführten Geschäfte Plauens muss schließen

Bernd Koch in seinem Geschäft für Berufsbekleidung und Arbeitsschutz an der Jößnitzer Straße 106 in Plauen. Mehr als 30 Jahre hat er den Laden geführt, nun geht er in den Ruhestand.
Bernd Koch in seinem Geschäft für Berufsbekleidung und Arbeitsschutz an der Jößnitzer Straße 106 in Plauen. Mehr als 30 Jahre hat er den Laden geführt, nun geht er in den Ruhestand. Bild: Ellen Liebner
Das Geschäft für Berufsbekleidung an der Jößnitzer Straße wird in wenigen Wochen schließen.
Das Geschäft für Berufsbekleidung an der Jößnitzer Straße wird in wenigen Wochen schließen. Bild: Ellen Liebner
Auch für Mitarbeiterin Antje Theeg ist in wenigen Wochen Schluss. Sie geht in Rente.
Auch für Mitarbeiterin Antje Theeg ist in wenigen Wochen Schluss. Sie geht in Rente. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Weil es keinen Nachfolger gibt: Eines der ältesten inhabergeführten Geschäfte Plauens muss schließen
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Mehr als drei Jahrzehnte führte Bernd Koch ein Fachgeschäft für Berufsbekleidung und Arbeitsschutz. In vierter Generation hatte er einst den Familienbetrieb übernommen. Nun will er aufhören.

Ein bisschen Wehmut kann Bernd Koch nicht verbergen. In wenigen Wochen wird er die Tür seines Geschäfts für Berufsbekleidung und Arbeitsschutz an der Jößnitzer Straße für immer schließen. Damit endet in Plauen eine mehr als 120-jährige Firmengeschichte. „Ich habe lange über diesen Schritt nachgedacht, aber irgendwann muss Schluss...
Erschienen am: 10.02.2026 | 17:30 Uhr
