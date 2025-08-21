Weischlitzer haben bald längere Wege zum Standesamt: Warum sie ab 1. Januar nach Plauen pendeln müssen

Beurkundungen, Namensangelegenheiten, Bearbeitung von Kirchenaustritten: Das war bisher im Weischlitzer Standesamt möglich. Doch ab 1. Januar 2026 gibt es eine wichtige Änderung.

Die Stadt Plauen und die Gemeinde Weischlitz wollen ab dem 1. Januar 2026 einen gemeinsamen Standesamtsbezirk bilden. Sämtliche Aufgaben im Personenstandswesen sollen dann in der Plauener Stadtverwaltung bearbeitet werden statt im Weischlitzer Rathaus.