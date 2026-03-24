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Der Dillnerplatz ist in die Jahre gekommen und soll nun saniert werden.
Der Dillnerplatz ist in die Jahre gekommen und soll nun saniert werden. Foto: Ellen Liebner
Der Dillnerplatz ist in die Jahre gekommen und soll nun saniert werden.
Der Dillnerplatz ist in die Jahre gekommen und soll nun saniert werden. Foto: Ellen Liebner
Plauen
Weitere Modernisierung in Plauener Stadtteil: Nach Supermarkt und Straße folgt nun drittes Projekt
Redakteur
Von Bernd Jubelt
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In der Plauener Südvorstadt tut sich etwas, sagte OB Zenner in der jüngsten Stadtratssitzung. Noch in diesem Jahr soll der Bau losgehen.

In der Plauener Südvorstadt wird in diesem Jahr gleich an mehreren Stellen modernisiert. Bereits begonnen hat der Bau des neuen Penny-Marktes an der Wendeschleife der Straßenbahn. Hinzu kommt der erste Bauabschnitt zur Sanierung der Reinsdorfer Straße. Und auch auf dem Dillnerplatz soll sich etwas tun.
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