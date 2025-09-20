Wellness für Haupt und Haar: Plauens neues Spa-Erlebnis legt Fokus auf den Kopf

Plauen
Wer genießt sie nicht, die Kopfmassage? In Plauen gibt es jetzt eine Wellness-Oase, bei der sich alles nur darum dreht. Was das Studio bietet und wie der Trend ins Vogtland kam.
„Die Entspannung fängt am Kopf an“, sagt Nicole Demko. Was einleuchtend klingt, ist nur oft gar nicht so leicht umzusetzen. Da spricht Demko aus eigener Erfahrung. Um es anderen leichter zu machen, eröffnet die Unternehmerin jetzt eine kleine Wellness-Oase mitten in der Plauener Altstadt - eine, bei der es ausschließlich um das Haupt gehen...
