  • Wem der Weg ins Polizeirevier zu weit ist: Bürgerpolizistin für Jocketa, Neuensalz und Elsterberg mit neuem Service

Bürgerpolizistin Kerstin Müller (rechts) ist in den Orten an der Talsperre Pöhl keine Unbekannte. 2024 war sie mit ihrem Kollegen Dominik Heinz an der Grundschule Jocketa zum Blaulichtprojekttag.
Plauen
Wem der Weg ins Polizeirevier zu weit ist: Bürgerpolizistin für Jocketa, Neuensalz und Elsterberg mit neuem Service
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kerstin Müller ist Ansprechpartnerin für Fragen, für die man nicht gleich den Notruf 110 wählen muss. 2026 wird es noch leichter, mit ihr in Kontakt zu kommen. Und so geht′s.

Um für Bürgerinnen und Bürger in ihrem Betreuungsbereich noch besser erreichbar zu sein, bietet Bürgerpolizistin Kerstin Müller ab dem kommenden Jahr Vor-Ort-Sprechstunden in Jocketa, Elsterberg und Neuensalz an. „Wir Bürgerpolizisten sind die richtigen Ansprechpartner für Fragen, für die man nicht gleich die 110 wählen oder ins...
