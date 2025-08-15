Weniger Brutpaare: Klimawandel macht den Schwarzstörchen im Vogtland zu schaffen

Jüngste Sichtungen des scheuen Vogels im Vogtlandkreis legen die Vermutung nahe, dass die Population wächst. Doch das ist ein Irrtum.

Wenn Wanderer einen Schwarzstorch oder dessen Nachwuchs zu Gesicht bekommen, ist das ein Erlebnis. Die Tiere gelten als scheu. Jüngste Beobachtungen mehrerer Brutpaare des Fischjägers nicht sehr weit entfernt von Plauen legen die Vermutung nahe, dass sich die Zahl der Tiere erhöht haben könnte. Doch die zuständigen Behörden des Landratsamtes...