Weniger Brutpaare: Klimawandel macht den Schwarzstörchen im Vogtland zu schaffen

Plauen
Jüngste Sichtungen des scheuen Vogels im Vogtlandkreis legen die Vermutung nahe, dass die Population wächst. Doch das ist ein Irrtum.
Wenn Wanderer einen Schwarzstorch oder dessen Nachwuchs zu Gesicht bekommen, ist das ein Erlebnis. Die Tiere gelten als scheu. Jüngste Beobachtungen mehrerer Brutpaare des Fischjägers nicht sehr weit entfernt von Plauen legen die Vermutung nahe, dass sich die Zahl der Tiere erhöht haben könnte. Doch die zuständigen Behörden des Landratsamtes...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.