Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Weniger Brutpaare: Klimawandel macht den Schwarzstörchen im Vogtland zu schaffen

Der Bestand an Schwarzstörchen im Vogtland geht zurück.
Der Bestand an Schwarzstörchen im Vogtland geht zurück. Bild: Ellen Liebner
Der Bestand an Schwarzstörchen im Vogtland geht zurück.
Der Bestand an Schwarzstörchen im Vogtland geht zurück. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Weniger Brutpaare: Klimawandel macht den Schwarzstörchen im Vogtland zu schaffen
Von Peter Albrecht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jüngste Sichtungen des scheuen Vogels im Vogtlandkreis legen die Vermutung nahe, dass die Population wächst. Doch das ist ein Irrtum.

Wenn Wanderer einen Schwarzstorch oder dessen Nachwuchs zu Gesicht bekommen, ist das ein Erlebnis. Die Tiere gelten als scheu. Jüngste Beobachtungen mehrerer Brutpaare des Fischjägers nicht sehr weit entfernt von Plauen legen die Vermutung nahe, dass sich die Zahl der Tiere erhöht haben könnte. Doch die zuständigen Behörden des Landratsamtes...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
16:40 Uhr
3 min.
Mindestens 16 große Waldbrände in Spanien
Die Brandbekämpfer sehen sich teilweise mit riesigen Feuerwänden konfrontiert, die durch stürmische Winde jederzeit blitzartig die Richtung ändern können.
Ungewöhnlich viele Waldbrände zugleich bringen die Einsatzkräfte in Spanien an den Rand ihrer Kräfte. Tausende müssen fliehen. Die Opposition fordert den Einsatz des Militärs.
28.07.2025
4 min.
Vogtländische Hausbesitzer gehen gegen Grundsteuerbescheide vor: Sächsisches Finanzgericht trifft erste Entscheidungen
Zehntausende Vogtländer haben beim Finanzamt Einspruch gegen die neuen Grundsteuerbescheide eingelegt.
Die Grundsteuerreform bleibt umstritten. Zehntausende Vogtländer haben Widerspruch beim Finanzamt eingelegt. Mehrere Fälle sind mittlerweile beim Sächsischen Finanzgericht anhängig.
Swen Uhlig
16:34 Uhr
2 min.
Nach Rechtsstreit: Bund muss Afghanin Visum erteilen
Eine Beschwerde des Bundes vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg wurde zurückgezogen. (Symbolbild)
In Pakistan warten Hunderte Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. Im Fall einer Frau und ihrer Familie gilt jetzt die richterliche Anordnung, die Einreisepapiere auszustellen.
12.08.2025
3 min.
Geheimniskrämerei um Gutachten: Was darf die Öffentlichkeit zur Plauener Straßenbahn wissen?
Nur ein Plauener Luxus? Das Gleisdreieck der Straßenbahn am Postplatz ist das Drehkreuz des Nahverkehrs in Plauen.
Die Vogtland-Politik will ein lange Zeit verdrängtes Finanzierungsproblem anpacken. Im Niemandsland der Zuständigkeiten zwischen Kreis und Stadt herrscht Verunsicherung - und wächst Solidarität.
Ulrich Riedel
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel