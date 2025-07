Ein Einbrecher, der nicht einbricht? Was war da los? Bild: IMAGO/Wolfgang Maria Weber/Symbolbild

Plauen 11.07.2025

Wer klaut denn so was? Ungewöhnlicher Diebstahl in der Plauener Bahnhofsvorstadt

Anstatt einzubrechen, kletterte ein mutmaßlicher Täter nur auf den Balkon einer Wohnung. Was er dort mitnahm, überrascht. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat sich in der Plauener Bahnhofsvorstadt eine ungewöhnliche Straftat ereignet. Laut Polizei sollen in der August-Bebel-Straße Kleidungsstücke von einem Balkon eines Wohnhauses gestohlen worden sein. Das Kuriose: Der mutmaßliche Täter musste dafür auf die Empore im ersten Stockwerk klettern. Danach... In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat sich in der Plauener Bahnhofsvorstadt eine ungewöhnliche Straftat ereignet. Laut Polizei sollen in der August-Bebel-Straße Kleidungsstücke von einem Balkon eines Wohnhauses gestohlen worden sein. Das Kuriose: Der mutmaßliche Täter musste dafür auf die Empore im ersten Stockwerk klettern. Danach...