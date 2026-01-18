MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Wer traut sich an die Sanierung dieses Hauses in Plauen? Stadt sucht Käufer – und versüßt Investition mit bis zu 100.000 Euro

Das Eckhaus Stöckigter Straße 13 soll saniert und damit erhalten werden.
Das Eckhaus Stöckigter Straße 13 soll saniert und damit erhalten werden. Bild: Ellen Liebner
Birgit Winkler vom Fachgebiet Stadtplanung und Umwelt im Plauener Rathaus ist Projektleiterin Städtebauförderung & Modellprojekt „Plauener Süden“.
Birgit Winkler vom Fachgebiet Stadtplanung und Umwelt im Plauener Rathaus ist Projektleiterin Städtebauförderung & Modellprojekt „Plauener Süden“. Bild: Ellen Liebner
Blick auf Teile der Plauener Ostvorstadt mit dem Haus Stöckigter Straße 13.
Blick auf Teile der Plauener Ostvorstadt mit dem Haus Stöckigter Straße 13. Bild: Ellen Liebner
Das Eckhaus Stöckigter Straße 13 soll saniert und damit erhalten werden.
Das Eckhaus Stöckigter Straße 13 soll saniert und damit erhalten werden. Bild: Ellen Liebner
Birgit Winkler vom Fachgebiet Stadtplanung und Umwelt im Plauener Rathaus ist Projektleiterin Städtebauförderung & Modellprojekt „Plauener Süden“.
Birgit Winkler vom Fachgebiet Stadtplanung und Umwelt im Plauener Rathaus ist Projektleiterin Städtebauförderung & Modellprojekt „Plauener Süden“. Bild: Ellen Liebner
Blick auf Teile der Plauener Ostvorstadt mit dem Haus Stöckigter Straße 13.
Blick auf Teile der Plauener Ostvorstadt mit dem Haus Stöckigter Straße 13. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Wer traut sich an die Sanierung dieses Hauses in Plauen? Stadt sucht Käufer – und versüßt Investition mit bis zu 100.000 Euro
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Haus in der Ostvorstadt steht derzeit leer und befindet sich im Besitz der Stadt Plauen. Dessen Verkauf und die damit verbundene Sanierung steht nun im Mittelpunkt eines Modellvorhabens.

In der Plauener Ostvorstadt soll ein Schandfleck verschwinden. Die Stadtverwaltung ist derzeit auf der Suche nach einem mutigen Investor, der das Haus an der Stöckigter Straße 13, ein Eckgebäude zur Lettestraße – direkt gegenüber „Jannys Eis“, zu neuem Leben erwecken will.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.01.2026
4 min.
Hoffnung auf Sportmilliarde des Bundes: Stadt Plauen plant drei Großinvestitionen in bestehende Sportstätten
Die Stadt Plauen will das Vogtlandstadion zukunftsfähig machen und plant dort größere Investitionen.
Die Bewerbungsunterlagen für das neue Bundesförderprogramm sind auf dem Weg. Baubürgermeisterin Kerstin Wolf hat jetzt erstmals darüber informiert, was die Stadt mit dem erhofften Geld vorhat.
Bernd Jubelt
12:50 Uhr
1 min.
Bestätigt: Frankfurt trennt sich von Trainer Toppmöller
Dino Toppmöller ist nicht mehr Trainer von Eintracht Frankfurt.
Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat die sofortige Trennung vom bisherigen Trainer Dino Toppmöller offiziell bestätigt. Dennis Schmitt und Alexander Meier übernehmen als Interimslösung,...
17.01.2026
3 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge mit einem Toten und mehreren Verletzten
Eine 48-Jährige ist bei dem schweren Unfall am Samstagabend auf der Straße zwischen Satzung und Steinbach ums Leben gekommen.
Der Kleintransporter mit ungarischem Landeskennzeichen ist am Samstagabend auf eisglatter Straße verunglückt. Der Straßenmeister sperrte die Kreisstraße wegen der Gefahr umstürzender Bäume.
Katrin Kablau und André März
12:49 Uhr
1 min.
Mit drei Promille auf dem Rad - Ermittlungen nach Hitlergruß
Polizei ermittelt nach Hitlergruß wegen Trunkenheit im Verkehr und Verwendens verfassungswidriger Kennzeichen. (Symbolbild)
Ein Mann fährt stark betrunken E-Bike, zeigt dabei den Hitlergruß und stürzt. Seine leichten Verletzungen bleiben nicht die einzige Konsequenz.
17.01.2026
4 min.
Die Stimmen nach der Derbyniederlage des FC Erzgebirge Aue: „Mein Herz ist gebrochen“
Nicht zu fassen: In allerletzter Sekunde verliert der FC Erzgebirge das Ostderby in Rostock. Trainer Jens Härtel schlug fassungslos die Arme hinter dem Kopf zusammen.
Im Ostderby beim FC Hansa Rostock hat die Elf von Cheftrainer Jens Härtel eine ganz bittere Auswärtsniederlage hinnehmen müssen. Die Enttäuschung im Veilchenlager ist groß. Die „Freie Presse“ liefert die Stimmen zum Spiel.
Paul Steinbach
05.01.2026
4 min.
„Situation wurde unangenehmer“: Warum sich eine Friseurmeisterin aus der Plauener Innenstadt zurückgezogen hat
Antje Schwab vor ihrem ehemaligen Geschäft an der Bahnhofstraße. Mittlerweile arbeitet die Friseurmeisterin in der Ostvorstadt.
Bis 2025 war Antje Schwab mit ihrem Geschäft an der Bahnhofstraße ansässig. Dann zog sie die Reißleine. Es gab mehrere Gründe für die Entscheidung, sagt sie.
Swen Uhlig
Mehr Artikel