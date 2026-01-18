Wer traut sich an die Sanierung dieses Hauses in Plauen? Stadt sucht Käufer – und versüßt Investition mit bis zu 100.000 Euro

Plauen
Das Haus in der Ostvorstadt steht derzeit leer und befindet sich im Besitz der Stadt Plauen. Dessen Verkauf und die damit verbundene Sanierung steht nun im Mittelpunkt eines Modellvorhabens.
In der Plauener Ostvorstadt soll ein Schandfleck verschwinden. Die Stadtverwaltung ist derzeit auf der Suche nach einem mutigen Investor, der das Haus an der Stöckigter Straße 13, ein Eckgebäude zur Lettestraße – direkt gegenüber „Jannys Eis“, zu neuem Leben erwecken will.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.