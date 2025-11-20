Werkzeuge aus Gartenlaube in Plauen gestohlen

Plauen
Die Diebe brachen ein Häuschen am Bärenstein auf. Der Diebstahl war noch nicht das Schlimmste.
Diebe sind während der vergangenen Tage in ein Gartenhäuschen in Plauen eingedrungen und haben sich dort am Werkzeug bedient. Darüber hat die Polizei berichtet. Der Einbruch ist zwischen Sonntag, 16. November, gegen 16 Uhr, und Mittwoch, 19. November, etwa 15.30 Uhr, geschehen. Die Laube, die sich die Einbrecher ausgesucht hatten, steht an der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.