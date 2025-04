Wie die Plauener Innenstadt zum Frühlingsbeginn aufblühen soll

Am Mittwoch haben die Stadtgärtner begonnen, Frühblüher zu pflanzen. Das war jedoch erst der Anfang.

Plauen blüht auf: Pünktlich zum Frühlingsbeginn am Donnerstag wurden in der Plauener Innenstadt die ersten Frühjahrsblüher gepflanzt. Los ging es für die Stadtgärtnerinnen und Stadtgärtner der Firma ISP Claudia Heidner, Paul Schulhause und Bernadette Fischer auf dem Postplatz. Die drei Blumenpyramiden – elf Etagen hoch – wurden dort am...