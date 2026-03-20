Wie die Senioren-Union im Vogtland Kontinuität sichert

Plauen
Vertrauen in bewährte Kräfte: Peter Plohmann wurde als Vorsitzender der Senioren-Union im Vogtland wiedergewählt. Was die Gründe sind.
Die Senioren-Union der CDU im Vogtland hat ihren neuen Kreisvorstand gewählt. Die Mitglieder bestätigten Peter Plohmann aus Treuen erneut als Kreisvorsitzenden. Damit setzen sie auf Kontinuität in der Führung der Organisation, wurde aus der Vereinigung mitgeteilt. Zudem werde mit der Wiederwahl das bisherige Engagement gewürdigt. Die...
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