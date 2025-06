Wie ein Plauener Unternehmen auf gestiegene Sicherheitsanforderungen reagiert

Als Antwort auf Anschläge, aber auch unbeabsichtigte Unfälle sind Sicherheitsauflagen für öffentliche Großveranstaltungen deutlich gestiegen. Das Köstner Stahlzentrum in Plauen macht Veranstaltern deshalb jetzt ein Angebot.

Das Köstner Stahlzentrum in Plauen hat mobile Sicherungssysteme für öffentliche Großveranstaltungen in sein Sortiment aufgenommen. Als eine der ersten Kunden orderte die Stadt Eisenach für ihr traditionsreiches Frühlingsfest „Sommergewinn“ Module in Plauen, teilt das Unternehmen mit Hauptsitz in Neustadt/Aisch mit.