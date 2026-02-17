MENÜ
  • „Wie eine Familie“: Mitglieder des 1. Tanzstudios Plauen sind nach Tod von Trainerin Ronny Bartsch wieder im Rhythmus

Sie trainieren junge Leute von 14 bis 25 Jahren: Dorinha Roth (rechts) und Patricia Bartsch. Letztere ist die Tochter der langjährigen Leiterin.
Sie trainieren junge Leute von 14 bis 25 Jahren: Dorinha Roth (rechts) und Patricia Bartsch. Letztere ist die Tochter der langjährigen Leiterin. Bild: Ellen Liebner
Die lebenslustige Trainerin Ronny Bartsch. Im Juni 2024 hat die Plauener Tanzszene sie verloren, doch die Erinnerung an die Familienmutter und Freundin ist lebendig.
Die lebenslustige Trainerin Ronny Bartsch. Im Juni 2024 hat die Plauener Tanzszene sie verloren, doch die Erinnerung an die Familienmutter und Freundin ist lebendig. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Auch Männer sind mit am Start. Im Foto: Jona Dude, er ist seit einem Jahr dabei.
Auch Männer sind mit am Start. Im Foto: Jona Dude, er ist seit einem Jahr dabei. Bild: Ellen Liebner
Seit 1967 existiert das 1. Tanzstudio Plauen 1967. Mindestens drei Generationen von Tänzerinnen und Tänzern waren hier Mitglied.
Seit 1967 existiert das 1. Tanzstudio Plauen 1967. Mindestens drei Generationen von Tänzerinnen und Tänzern waren hier Mitglied. Bild: Ellen Liebner
Plauen
„Wie eine Familie“: Mitglieder des 1. Tanzstudios Plauen sind nach Tod von Trainerin Ronny Bartsch wieder im Rhythmus
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vier Frauen kümmern sich derzeit im Proberaum in einer ehemaligen Fabrik um die Schützlinge - vom Kind bis zur erwachsenen Frau. Das Interesse ist enorm. Aktuell gibt es sogar Aufnahme-Stopp.

Junge Stimmen schwirren durch das 120 Jahre alte Treppenhaus in der Dürerstraße. Trotz vieler Stufen hinauf zum hellen Probesaal nimmt die gute Laune der Tänzerinnen und Tänzer nicht ab. Niemand trödelt. Alle sind pünktlich da. Lassen die schmutzigen Winterschuhe draußen, um das Parkett zu schonen.
