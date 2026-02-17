„Wie eine Familie“: Mitglieder des 1. Tanzstudios Plauen sind nach Tod von Trainerin Ronny Bartsch wieder im Rhythmus

Plauen
Vier Frauen kümmern sich derzeit im Proberaum in einer ehemaligen Fabrik um die Schützlinge - vom Kind bis zur erwachsenen Frau. Das Interesse ist enorm. Aktuell gibt es sogar Aufnahme-Stopp.
Junge Stimmen schwirren durch das 120 Jahre alte Treppenhaus in der Dürerstraße. Trotz vieler Stufen hinauf zum hellen Probesaal nimmt die gute Laune der Tänzerinnen und Tänzer nicht ab. Niemand trödelt. Alle sind pünktlich da. Lassen die schmutzigen Winterschuhe draußen, um das Parkett zu schonen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.