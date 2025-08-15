Wie es der Plauener Vogtlandbibliothek gelingt, neue Nutzer zu gewinnen

Die größte Bibliothek des Vogtlandes hat mehr als Bücher zu bieten. In den Sommerferien gab es Extra-Mitmachangebote. Die Einrichtung kann sich seit Januar über Hunderte neue Nutzer freuen.

Waren es die verregneten Sommertage oder liegt Lesen im Trend? Die Plauener Vogtlandbibliothek hat in diesem Jahr bereits mehr als 550 neue Benutzer aus allen Altersklassen hinzugewonnen. Aktuell gibt es nach eigenen Angaben in der größten Bibliothek des Vogtlandes 6000 Nutzer, die regelmäßig vor Ort sind.