Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Wie es der Plauener Vogtlandbibliothek gelingt, neue Nutzer zu gewinnen

Generationsübergreifend wird die Plauener Vogtlandbibliothek genutzt.
Generationsübergreifend wird die Plauener Vogtlandbibliothek genutzt. Bild: Symbolfoto: Markus Hibbeler/dpa
Generationsübergreifend wird die Plauener Vogtlandbibliothek genutzt.
Generationsübergreifend wird die Plauener Vogtlandbibliothek genutzt. Bild: Symbolfoto: Markus Hibbeler/dpa
Plauen
Wie es der Plauener Vogtlandbibliothek gelingt, neue Nutzer zu gewinnen
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die größte Bibliothek des Vogtlandes hat mehr als Bücher zu bieten. In den Sommerferien gab es Extra-Mitmachangebote. Die Einrichtung kann sich seit Januar über Hunderte neue Nutzer freuen.

Waren es die verregneten Sommertage oder liegt Lesen im Trend? Die Plauener Vogtlandbibliothek hat in diesem Jahr bereits mehr als 550 neue Benutzer aus allen Altersklassen hinzugewonnen. Aktuell gibt es nach eigenen Angaben in der größten Bibliothek des Vogtlandes 6000 Nutzer, die regelmäßig vor Ort sind.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:40 Uhr
3 min.
Mindestens 16 große Waldbrände in Spanien
Die Brandbekämpfer sehen sich teilweise mit riesigen Feuerwänden konfrontiert, die durch stürmische Winde jederzeit blitzartig die Richtung ändern können.
Ungewöhnlich viele Waldbrände zugleich bringen die Einsatzkräfte in Spanien an den Rand ihrer Kräfte. Tausende müssen fliehen. Die Opposition fordert den Einsatz des Militärs.
16:34 Uhr
2 min.
Nach Rechtsstreit: Bund muss Afghanin Visum erteilen
Eine Beschwerde des Bundes vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin Brandenburg wurde zurückgezogen. (Symbolbild)
In Pakistan warten Hunderte Afghanen mit einer Aufnahmezusage für Deutschland. Im Fall einer Frau und ihrer Familie gilt jetzt die richterliche Anordnung, die Einreisepapiere auszustellen.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
26.06.2025
4 min.
Ferienangebote in Plauener Vogtlandbibliothek und Museen für Pokemonkarten-Sammler, Tüftler und Spielefreunde
In der Fabrik der Fäden gibt es für Kinder ab zehn Jahren zwei Mitmachangebote.
In jeder Ferienwoche sind mehrere Aktionen für Kinder und Jugendliche geplant. Für Manga-Fans, Konsolen-Zocker und Bastelfreunde ist definitiv etwas dabei.
Konrad Rüdiger
21.07.2025
1 min.
Kühl und nass? - Die Vogtlandbibliothek in Plauen hat dazu ein Alternativ-Ferienangebot
Immer mittwochs bietet die Einrichtung in den Sommerferien eine kostenfreie Ferienaktion. In dieser Woche geht es um Pokémons.
Bernd Jubelt
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel