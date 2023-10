Wie Jugendliche im Vogtland ihre Stärken entdecken können

In Plauen findet in dieser Woche das Projekt „Komm auf Tour 2023“ statt. Was es damit auf sich hat.

Mit dem Projekt „Komm auf Tour 2023“ können in dieser Woche Jugendliche aus dem Vogtland in der Plauener Festhalle ihre Stärken entdecken. Mit dem Projekt „Komm auf Tour 2023“ können in dieser Woche Jugendliche aus dem Vogtland in der Plauener Festhalle ihre Stärken entdecken.