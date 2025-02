Wie sich ein Kinderschuhladen in Plauen gegen die Konkurrenz im Internet stemmt

Versteckt in einem Wohngebiet am Rande der Plauener Innenstadt hält sich seit fast fünf Jahren das einzige Kinderschuhfachgeschäft weit und breit. Wie funktioniert das in Zeiten von Onlineshops?

Emma aus Auerbach ist gerade erst acht Jahre alt geworden. Doch sie hat schon die Schuhgröße einer Frau. Üblich in diesem Alter sind Schuhgrößen zwischen 33 und 35. Doch Emma passt schon die 37. „Und das wird noch nicht das Ende der Fahnenstange sein", sagt Mutter Doreen Schädlich. Weder sie noch ihr Ehemann Alexander haben ungewöhnlich...